Для того, чтобы сбивать турецкие ударные беспилотники «Байрактар», находящиеся на вооружении Украины, достаточно орудий времен Второй мировой войны, рассказал военный эксперт Константин Сивков в интервью Украина.ру

Он отметил, что данный БПЛА может забираться на высоту 7-8 км, и для того, чтобы им противодействовать, нужны особые орудия.

«Сбить аппарат на такой высоте может даже 85-миллиметровое орудие образца 1939 года 52-К, оно как раз для такой маломаневренной, низкоскоростной цели», — отметил Сивков.

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Также с турецкими БПЛА можно вести борьбу при помощи разработанных в Донецке станций радиоэлектронной борьбы «Тритон-М», первая из которых была собрана в 2018 году.

«Эта станция может подавить канал связи БПЛА с оператором управления, после чего БПЛА будет нейтрализован», — подчеркнул Сивков.

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