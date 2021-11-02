Он отметил, что данный БПЛА может забираться на высоту 7-8 км, и для того, чтобы им противодействовать, нужны особые орудия.
«Сбить аппарат на такой высоте может даже 85-миллиметровое орудие образца 1939 года 52-К, оно как раз для такой маломаневренной, низкоскоростной цели», — отметил Сивков.
Кроме того, у ополченцев есть и современные ракетно-пушечные комплексы ПВО «Оса-М», захваченные у подконтрольных Киеву войск. Они также позволяют сбивать цели на высоте 7-8 км.
Также с турецкими БПЛА можно вести борьбу при помощи разработанных в Донецке станций радиоэлектронной борьбы «Тритон-М», первая из которых была собрана в 2018 году.
«Эта станция может подавить канал связи БПЛА с оператором управления, после чего БПЛА будет нейтрализован», — подчеркнул Сивков.
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