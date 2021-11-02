Ранее глава МИД Турции раскритиковал Украину за пиар на использовании турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе против ополченцев ДНР.
«Для ведения полноценной воздушной войны нет ни сил, ни средств у обеих сторон. Появление отдельных беспилотников — это не начало воздушного наступления», — сказал Сивков.
Он также отметил, что по своим летным характеристикам беспилотники Bayraktar находятся на уровне самолетов первой мировой войны и существенно уступают российским аналогам.
Единственное их преимущество — они уже использовались в зоне боевых действий, сказал эксперт.
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