Сил и средств для успешной воздушной войны в Донбассе нет ни у одной из сторон внутриукраинского конфликта, сказал военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Ранее глава МИД Турции раскритиковал Украину за пиар на использовании турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе против ополченцев ДНР.

«Для ведения полноценной воздушной войны нет ни сил, ни средств у обеих сторон. Появление отдельных беспилотников — это не начало воздушного наступления», — сказал Сивков.

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Единственное их преимущество — они уже использовались в зоне боевых действий, сказал эксперт.

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