«Еще один главный вызов сейчас в Украине — в медицине. Потому что нужно не просто бороться с болезнями, надо их не допускать. Не случайно на Западе не используется понятие здравоохранения. Там есть управление здоровьем. Управлять здоровьем нужно так, чтобы было минимум болезней. А не превращать министерство здравоохранения в министерство борьбы с болезнями. И не превращать медицинскую сферу в общий госпиталь», — заявил он.
По словам Карасева, необходимо уметь управлять здоровьем и предупреждать эпидемии, что является «не только медицинской и социальной проблемой, но и управленческой».
Ранее известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что украинская власть дает гражданам недостаточно информации о том, как нужно себя вести в период пандемии, что может свидетельствовать о том, что это делается намеренно. Он отметил, что по логике власти, «Украина будет с новыми дорогами, но без пенсионеров».