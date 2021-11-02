Управленческий проблемой Украины является невозможность предупреждения болезней. Об этом на днях заявил украинский политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

Коронавирус распыляют таинственные самолеты — украинский депутат © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам Карасева, необходимо уметь управлять здоровьем и предупреждать эпидемии, что является «не только медицинской и социальной проблемой, но и управленческой».

Ранее известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что украинская власть дает гражданам недостаточно информации о том, как нужно себя вести в период пандемии, что может свидетельствовать о том, что это делается намеренно. Он отметил, что по логике власти, «Украина будет с новыми дорогами, но без пенсионеров».