Любые автократические тенденции власти могут работать только в случае, если она сама является популярной. Некий обмен активной политической жизни на социальные блага позволяет системе функционировать, но в данном случае этого нету, повышения уровня жизни не наблюдается, рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин в интервью Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. В то же время рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.

Власть инициирует борьбу против своих оппонентов политического класса, что мы видим по ситуации с Виктором Медведчуком и его ОПЗЖ, по ситуации с Петром Порошенко, при этом у самой власти нет четкого фундамента, социальной поддержки, наоборот, мы видим то что она теряет этот фундамент, указал эксперт.

Нам кажется, что система власти очень стабильная, но внутри этой системы нарастает хаос. Это касается и отношений представителей власти с политическими и экономическими игроками, уточнил политолог.

«Мы видим это по решениям парламента. Вроде есть и большинство, и возможность проталкивать необходимые законы, а они проталкиваются с какими-то постоянными грубыми ошибками. Пример — принятие закона об олигархах с тремя противоречащими друг другу поправками», — рассуждает Якубин.

Собеседник издания добавил, что вряд ли Зеленскому удастся выстроить свою управленческую вертикаль, потому что его система выстраивается на перераспределении ресурсов, а это, в свою очередь, означает, что не решаются социально-экономические проблемы.

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