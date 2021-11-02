По сути мы сейчас проходим «экватор» президента Украины Владимира Зеленского, связанный с колоссальной концентрацией власти в его руках и его ближайшего окружения. Об этом рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. В то же время рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.

Ключевой момент состоит в том, что эта концентрация происходит де-факто, но с точки зрения политологии Украина продолжает оставаться парламентско-президентской республикой, хотя фактически это уже суперпрезидентская республика, указал эксперт.

«В этой ситуации концентрации власти есть плюсы и минусы. По мнению власти, плюс в том, что она теперь может многое дать народу. А минус в том, что у общества возникает вопрос: почему при таких полномочиях власть не решает социально-экономические проблемы, а занимается другим?», — задается вопросом Якубин.

Впереди остается только поменять избирательный закон, который позволит президенту, ушедшему в отставку, избираться президентом, поменять Виталия Кличко на посту главы Киева, и тогда можно будет говорить о сценариях досрочных выборов, которые бы позволили власти чисто политтехнологически отвлечь население от нерешенных социально-экономических вопросов, заключил собеседник издания.

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