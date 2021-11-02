Уроженка Закарпатской области, певица Лолита Милявская рассказала журналистам несколько курьезных историй, связанных с ее фамилией и внешностью. Ее слова прозвучали на днях в эфире YouTube-программы «Ламборджинсы»

Звезда «Сватов» опровергла слух о старте нового сезона с 1 ноября © Людмила Артемьева/Инстаграм

«За границей мою фамилию произносят как Милявски. Я прохожу как мужик. На границе с Китаем меня приняли за трансвестита и поэтому долго допрашивали. Я проходила границу, у меня взяли паспорт и спрашивают: "Милявски?" Я говорю: "Да, Милявски". А у меня же еще низкий голос от природы — для китайцев это кошмар», — вспомнила Лолита.

По ее словам, разбирательство затянулось более, чем на 20 минут, потому что реагировать на вопросы пограничников без юмора певице долго не удавалось.

«У меня спросили: "Вы точно женщина, а не мужчина?" Я ответила: "Ну, яйца у меня есть, но я женщина"», — заключила Милявская, уточнив, что в Китай ее в конце концов впустили.