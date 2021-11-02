Президентская партия «Слуга народа» в условиях кризиса должна считаться с другими политсилами, а не считать элитой только себя. Об этом на днях заявил украинский политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

В частности, политолог напомнил слова главы партии «Слуга народа» и первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, который заявил, что задачей партии было создать новую элиту и ее якобы создали.

«Один из главных вызовов сегодня для нас и для власти лежит в области психологии, потому, что судя по многим интервью и поведению нынешних властей, они рассматривают политические силы в качестве своих политических врагов. И фактически объявляют им холодную войну… А что остальные, оппозиция? Они не входят в политическую систему? Или другие политические силы, которые имеют парламентское представительство», — заявил он.

Карасев отметил, что враги бывают внешние, а внутри могут быть только оппоненты, конкуренты, партнеры или попутчики. Он порекомендовал «Слуге народа» не применять «необъявленную холодную войну и не видеть в упор другие политические силы в упор именно, когда Украина ощущает на себя множество кризисов и проблем».

Ранее Карасев также выразил мнение, что украинская оппозиция должна проявить компетентность и объединиться с властью, чтобы у страны появился шанс избежать глубокого энергетического и социального кризиса, на что власть должна отреагировать соответствующе. По его словам, вопрос на компетентность украинской оппозиции это сегодня задача номер один для государства, чтобы страна не стала нищей.