Украинская оппозиция должна проявить компетентность и объединиться с властью, чтобы у страны появился шанс избежать глубокого энергетического и социального кризиса, на что руководство государства должно отреагировать соответствующе. Об этом на днях заявил украинский политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

По его словам, запрос на компетентность украинской оппозиции это сегодня задача номер один для государства, чтобы страна не стала нищей. Стратегия зашла в тупик: Карасев описал кризис, в котором находится Зеленский

«Сегодня на фоне нарастания многих проблем и вызовов особенно в экономической, социальной и энергетической сферах появляется серьезный запрос на компетентность не только власти, но и оппозиции… Тут важно, чтобы оппозиция сегодня была компетентной, потому что мало сегодня быть просто оппозиционной и критиковать власть. Мало сегодня просто бороться против власти. Потому что ситуация такая, что она требует всех объединенных усилий. Потому что надо спасать ситуацию. И главное, чтобы власть тоже это понимала и не боролась с оппозицией», — заявил он.

Ранее Карасев заявил, что президент Владимир Зеленский и его команда вошли в свой первый глубокий кризис осенью 2021 года. По его словам, в стадию невозможности реализации, в частности, перешел «формальный проект Зеленского и его ближайшего окружения по консолидации власти и по созданию полуавторитарной волевой модели».