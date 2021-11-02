Тем не менее возможность реализации программы находится под вопросом, так как украинская судостроительная промышленность почти полностью уничтожена и не способна самостоятельно строить корветы и тем более подводные лодки, пояснил специалист.
«Воплотить эти планы в жизнь Киев может только с помощью своих партнеров из стран НАТО либо покупая у них корабли целиком, либо собирая их из уже готовых блоков на своих предприятиях. В противном случае создать «новый мощный флот» Украине невозможно.
Сейчас Украина пытается построить сбалансированный флот и сделать ставку на катера малого водоизмещения, пока они не представляют серьезной угрозы Черноморскому флоту, но в будущем могут заставить пересмотреть планы применения и принести определенные проблемы, заключил собеседник издания.
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