В августе 2021 года президент Украины Зеленский заявил о планах построить к 2035 году «новый флот» из корветов, катеров и малых подводных лодок. Это полностью отражает стратегию Киева на асимметричное противодействие ВМФ России на Черном море. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Прокаев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Прокаев: кто он © Телеканал Звезда

«Воплотить эти планы в жизнь Киев может только с помощью своих партнеров из стран НАТО либо покупая у них корабли целиком, либо собирая их из уже готовых блоков на своих предприятиях. В противном случае создать «новый мощный флот» Украине невозможно.

Сейчас Украина пытается построить сбалансированный флот и сделать ставку на катера малого водоизмещения, пока они не представляют серьезной угрозы Черноморскому флоту, но в будущем могут заставить пересмотреть планы применения и принести определенные проблемы, заключил собеседник издания.

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