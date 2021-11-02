С 2014 года Украина уделяет большую роль подготовке боевых пловцов в центрах в Одессе и Очакове. Большую роль в ней играют США, которые помогали модернизировать объекты 73-го морского центра спецопераций в Очакове и поставляют специальное вооружение и средства. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Прокаев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Прокаев: кто он © Телеканал Звезда

«Поэтому необходимо четко оценивать исходящую от них угрозу и постоянно отрабатывать противодействие диверсантам», — указал Прокаев.

Несмотря на то, что военно-морские силы Украины находятся в плачевном состоянии, их модернизация может причинить Краснознаменному Черноморскому флоту немало головной боли, заключил собеседник издания.

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