Военнослужащие соединения также обладают опытом войны на Донбассе и относительно высоким уровнем подготовки, они могут участвовать в террористических актах на стратегически важных российских объектах у черноморского побережья, в том числе на Крымском мосту, в портах Новороссийска и на военно-морской базе в Севастополе, полагает специалист.
«Поэтому необходимо четко оценивать исходящую от них угрозу и постоянно отрабатывать противодействие диверсантам», — указал Прокаев.
Несмотря на то, что военно-морские силы Украины находятся в плачевном состоянии, их модернизация может причинить Краснознаменному Черноморскому флоту немало головной боли, заключил собеседник издания.
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