Окружной административный суд Киева отменил мероприятия по обеспечению иска компании Рината Ахметова «ДТЭК Западэнерго», повлекшие за собой остановку электронных аукционов по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных электросетей. Об этом сообщила госкомапния «Укрэнерго» на своем сайте 1 ноября

По ее информации, суд удовлетворил ходатайство Нацкомиссии по тарифам в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и возобновил проведение электронных аукционов.

«В настоящее время НЭК "Укрэнерго" проводит технические работы, которые позволят возобновить проведение аукционов на электронной платформе, с учетом того, что месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям прошел по резервной процедуре», — сообщили в компании.

Украина попала в энергетическую блокаду

В частности 27 октября госкомпания «Энергоатом» приобрела 885 МВт пропускной способности из Белоруссии на ноябрь, а еще восемь компаний получили доступ к импорту электроэнергии из России.