По ее информации, суд удовлетворил ходатайство Нацкомиссии по тарифам в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и возобновил проведение электронных аукционов.
«В настоящее время НЭК "Укрэнерго" проводит технические работы, которые позволят возобновить проведение аукционов на электронной платформе, с учетом того, что месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям прошел по резервной процедуре», — сообщили в компании.
Ранее «Укрэнерго» провела аукционы на импорт электроэнергии в ноябре 2021 года по резервной процедуре, когда предложения потенциальных покупателей предоставлялись в бумажном виде. Электронные аукционы были отменены по решению суда.
В частности 27 октября госкомпания «Энергоатом» приобрела 885 МВт пропускной способности из Белоруссии на ноябрь, а еще восемь компаний получили доступ к импорту электроэнергии из России.