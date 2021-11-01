Как сообщается, «Оплот» использует французские тепловизоры производства компании Thales, которая не дает разрешения на их реэкспорт в США.
Украинская сторона прямо заявляет, что скандальная ситуация стала прямым следствием отказа Австралии от приобретения французских субмарин в пользу американских ядерных подлодок.
Пока только один из заказанных Вашингтоном в 2018 году украинских танков отправился в США. Defence24 полагает, что «Оплот» будет использоваться для проверки американских разработок брони, активной защиты и систем наведения, так как украинская боевая машина напоминает американцам российский Т-90А.
Между тем эти танки построены на различных платформах: основой Т-90 считают танк Т-72, а «Оплота» — Т-80.