Задержка поставок украинских танков «Оплот» в США вызвана ухудшением отношений Вашингтона и Парижа, в связи с чем французы отказались поставлять высокотехнологичное оборудование Киеву, сообщило польское издание Defence24 1 ноября со ссылкой на данные своего информированного источника

Военный эксперт рассказал, как Донбасс расправится с украинскими «Оплотами» и «Булатами» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Украинская сторона прямо заявляет, что скандальная ситуация стала прямым следствием отказа Австралии от приобретения французских субмарин в пользу американских ядерных подлодок.

Пока только один из заказанных Вашингтоном в 2018 году украинских танков отправился в США. Defence24 полагает, что «Оплот» будет использоваться для проверки американских разработок брони, активной защиты и систем наведения, так как украинская боевая машина напоминает американцам российский Т-90А.

Между тем эти танки построены на различных платформах: основой Т-90 считают танк Т-72, а «Оплота» — Т-80.