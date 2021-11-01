Бывший глава администраций Харькова и Харьковской области заявил, что, независимо от того, какие результаты покажет подсчёт голосования на выборах, которые он также назвал «цирком», он не жалеет о своём участии и будет и далее бороться с «временной властью».
«До 16-00 вчерашнего дня голосования, мы с провластным оппонентом шли практически с одинаковой поддержкой избирателей. Учитывая все потуги его админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но…», — написал оппозиционный кандидат.
Соперником Добкина на выборах был и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.
1 ноября украинская общественная организация «Гражданская сеть ОПОРА», осуществляющая общественный контроль за выборами, объявила на пресс-конференции по итогам выборов мэра Харькова результаты своего «параллельного подсчёта» результатов голосования.
Согласно данным организации, Терехов набрал 50,06% голосов, при этом возможная ошибка подсчёта составляет 1,1%. Добкин набрал 28,21 %, заявил представитель «ОПОРА».
Организация также отметила нарушения, выявленные, по словам её представителя, в процессе голосования, в частности, использование «административного ресурса» в пользу кандидата Терехова.
Добкин известен дружескими и партнёрскими связями со скончавшимся в декабре прошлого года мэром Харькова Геннадием Кернесом.
Отношения Терехова с Кернесом были гораздо более сложные — он был оппонентом Кернеса в ходе его борьбы с Арсеном Аваковым в нулевых годах, но стал заместителем мэра Харькова в 2015.