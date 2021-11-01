Михаил Добкин заявил о «почти победе» на выборах мэра Харькова. Об этом он написал в своём телеграм-канале 1 ноября

Бывший глава администраций Харькова и Харьковской области заявил, что, независимо от того, какие результаты покажет подсчёт голосования на выборах, которые он также назвал «цирком», он не жалеет о своём участии и будет и далее бороться с «временной властью».

«До 16-00 вчерашнего дня голосования, мы с провластным оппонентом шли практически с одинаковой поддержкой избирателей. Учитывая все потуги его админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но…», — написал оппозиционный кандидат.

Соперником Добкина на выборах был и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

1 ноября украинская общественная организация «Гражданская сеть ОПОРА», осуществляющая общественный контроль за выборами, объявила на пресс-конференции по итогам выборов мэра Харькова результаты своего «параллельного подсчёта» результатов голосования.

Согласно данным организации, Терехов набрал 50,06% голосов, при этом возможная ошибка подсчёта составляет 1,1%. Добкин набрал 28,21 %, заявил представитель «ОПОРА».

Организация также отметила нарушения, выявленные, по словам её представителя, в процессе голосования, в частности, использование «административного ресурса» в пользу кандидата Терехова. В Харькове люди неохотно идут на выборы мэра © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Добкин известен дружескими и партнёрскими связями со скончавшимся в декабре прошлого года мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Отношения Терехова с Кернесом были гораздо более сложные — он был оппонентом Кернеса в ходе его борьбы с Арсеном Аваковым в нулевых годах, но стал заместителем мэра Харькова в 2015.