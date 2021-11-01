Киев имеет полное право потребовать компенсацию от Запада, гарантировавшего, что транзит газа через Украину останется, сказал депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Украина имеет законное право требовать каких-то компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, которые гарантировали, что транзит останется, а на самом деле дела не идут в этом направлении», — подчеркнул Кубилюс.

Германия: коалиция и судьба «Северного потока — 2» © РИА Новости, Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

Пока действует контракт о транзите газа через Украину, который гарантирует Киеву оплату прокачки 40 млрд кубометров газа даже в том случае, если эти объемы не прокачиваются, однако он заканчивается в 2024 году.

После этого заключение нового контракта о транзите газа через Украину под вопросом, так как уже сейчас европейцы начинают отказываться от услуг украинской ГТС.

В частности, Венгрия подписала новый контракт с «Газпромом», согласно которому газ в страну будет поступать через Австрию и «Балканский коридор» — продолжение «Турецкого потока».

По словам представителей украинской власти, это серьезный удар по интересам Киева.