«Украина имеет законное право требовать каких-то компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, которые гарантировали, что транзит останется, а на самом деле дела не идут в этом направлении», — подчеркнул Кубилюс.
Ранее был достроен газопровод «Северный поток-2», что, по заявлениям властей США, было «невозможно». Более того, Вашингтон был вынужден прекратить противодействовать строительству проекта, чтобы не портить отношения с Германией.
Пока действует контракт о транзите газа через Украину, который гарантирует Киеву оплату прокачки 40 млрд кубометров газа даже в том случае, если эти объемы не прокачиваются, однако он заканчивается в 2024 году.
После этого заключение нового контракта о транзите газа через Украину под вопросом, так как уже сейчас европейцы начинают отказываться от услуг украинской ГТС.
В частности, Венгрия подписала новый контракт с «Газпромом», согласно которому газ в страну будет поступать через Австрию и «Балканский коридор» — продолжение «Турецкого потока».
По словам представителей украинской власти, это серьезный удар по интересам Киева.