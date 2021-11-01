Запасы угля на тепловых электростанциях (ТЭС) Украины сократились за неделю на 6,9% до 542,8 тыс. тонн, что ниже обязательного уровня, следует из данных, опубликованных на сайте Минэнерго Украины

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Гарантированными запасами угля называют минимальные накопленные объемы, ниже которых опускаться нельзя согласно условиям лицензирования предприятий тепловой генерации.

Меньше всего угля накопили на складах Приднепровской ТЭС — 14,7 тысяч тонн при гарантированном запасе 21 тысяча тонн, Углегорской ТЭС — 22,2 тысяч тонн при гарантированном запасе 54,8 тысяч тонн и Славянской ТЭС — 29,9 тысяч тонн при гарантированном запасе 68,9 тысяч тонн.

Как отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, причиной сложившейся ситуации стали системные просчеты украинского руководства.

В частности, из-за введенных летом ограничений на максимальную стоимость электроэнергии и постоянно растущих цен на уголь на мировом рынке большинство украинских ТЭС не смогли накопить средства для закупки запасов угля для прохождения отопительного сезона.

Осенью планку максимальной стоимости электричества на украинской бирже подняли в два раза, но уже с ноября Россия остановила продажи энергетического угля на Украину в связи с необходимостью обеспечить энергоресурсами собственные предприятия.