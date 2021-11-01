«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — написал Зеленский.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль ранее заверил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.
Ранее в Донбассе участились обстрелы населенных пунктов. Украинские военные стреляют по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. Минобороны Украины показало кадры применения в Донбассе ударного турецкого беспилотника Bayraktar.
Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне». По данным представителей ДНР в СЦКК, украинские силовики оборудовали в населенном пункте фортификационные сооружения и траншеи.
В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры режима прекращения огня. В частности, они запрещают использование у линии разграничения беспилотников, за исключением дронов наблюдательной миссии ОБСЕ.