Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на климатической конференции ООН в Глазго с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе и энергетический кризис в Европе. Об этом он написал в Twitter 1 ноября

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — написал Зеленский.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль ранее заверил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.

Лавров объяснил обострение в Донбассе © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне». По данным представителей ДНР в СЦКК, украинские силовики оборудовали в населенном пункте фортификационные сооружения и траншеи.

В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры режима прекращения огня. В частности, они запрещают использование у линии разграничения беспилотников, за исключением дронов наблюдательной миссии ОБСЕ.