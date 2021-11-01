Ранее источник в ОПЗЖ пояснил, что Илью Киву не задерживала полиция. Его автомобиль остановили для проверки, причем за рулем был другой человек.
Сам Кива опубликовал видео остановки авто на шоссе и общения с патрульными полицейскими.
«Сегодня в Голосеевском районе на Столичном шоссе патрульные полицейские остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В ходе общения с водителем автомобиля был обнаружен документ, который, вероятно, может содержать признаки подделки, поэтому патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу», — рассказала представитель Нацполиции.
Она сообщила, что документ изъяли, а на водителя составили материалы о нарушении ПДД.
Кива рассказал, что его пытались спровоцировать на конфликт и подкинуть в автомобиль запрещенные к провозу предметы.