Спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис пояснила причину остановки в Киеве автомобиля, в котором находился депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива, передает 1 ноября «Главред»

Хотели подбросить: Кива обвинил власть в провокации © Кива/Telegram Илью Киву не задерживала полиция. Его автомобиль остановили для проверки, причем за рулем был другой человек.

Сам Кива опубликовал видео остановки авто на шоссе и общения с патрульными полицейскими.

«Сегодня в Голосеевском районе на Столичном шоссе патрульные полицейские остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В ходе общения с водителем автомобиля был обнаружен документ, который, вероятно, может содержать признаки подделки, поэтому патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу», — рассказала представитель Нацполиции.

Она сообщила, что документ изъяли, а на водителя составили материалы о нарушении ПДД.

Кива рассказал, что его пытались спровоцировать на конфликт и подкинуть в автомобиль запрещенные к провозу предметы.