Президент Украины Владимир Зеленский на полях Конференции ООН по изменению климата в Глазго провел встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщается на сайте президента 1 ноября

Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами, — отмечает пресс-служба украинского президента.

Также Зеленский и Аль Тани обсудили возможность и условия поставки в Украину сжиженного природного газа (СПГ) из Катара.

Помимо этого, президент Украины поблагодарил эмира Катара за помощь страны в эвакуации граждан Украины из Афганистана.

В шотландском Глазго проводится 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата,



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https://www.rbc.ru/politics/29/10/2021/6177e56b9a79471edf7f26dd

Ранее, в апреле, Зеленский посетил Катар с визитом с целью договориться об инвестициях в экономику Украины, сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности, разведки добычи природного газа, а также о расширении экспорта.