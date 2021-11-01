Зеленский и эмир Катара обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации ранее достигнутых договоренностей.
«Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами, — отмечает пресс-служба украинского президента.
Также Зеленский и Аль Тани обсудили возможность и условия поставки в Украину сжиженного природного газа (СПГ) из Катара.
Помимо этого, президент Украины поблагодарил эмира Катара за помощь страны в эвакуации граждан Украины из Афганистана.
В шотландском Глазго проводится 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
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https://www.rbc.ru/politics/29/10/2021/6177e56b9a79471edf7f26dd
Ранее, в апреле, Зеленский посетил Катар с визитом с целью договориться об инвестициях в экономику Украины, сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности, разведки добычи природного газа, а также о расширении экспорта.
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