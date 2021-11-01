Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова на днях приняла участие в очередном выпуске шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, где рассказала, что получила от примадонны в подарок эксклюзивные наряды, но так их и не поносила

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Свое решение экс-домработница объяснила тем, что модные вещи ей попросту не нужны, а если ей понадобится что-то другое, она без страха отказа обратится к своей бывшей работодательнице.

Людмила Дороднова работала у примадонны несколько десятилетий, в том числе помогала воспитывать старшую дочь певицы Кристину Орбакайте, которой в этом году исполнилось 50 лет.

Потом, когда Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова, женщина работала на них обоих, а после развода звезд пошла работать к поп-королю, который не так давно отправил 80-летнюю женщину на пенсию с хорошим выходным пособием. Пожилую даму это обидело, и она стала все чаще появляться в различных ток-шоу с инсайдами о звездах.

У Пугачевой помощницей по хозяйству с 2014 года трудится некая Оксана с Украины, фамилию женщины артистка не называет.