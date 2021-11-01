По словам женщины, Пугачева подарила ей очень много модной одежды от кутюр, большинство из презентов было создано самыми известными модельерами, например Вячеславом Зайцевым. Однако Дороднова вернула все назад, даже не попользовавшись.
Свое решение экс-домработница объяснила тем, что модные вещи ей попросту не нужны, а если ей понадобится что-то другое, она без страха отказа обратится к своей бывшей работодательнице.
Людмила Дороднова работала у примадонны несколько десятилетий, в том числе помогала воспитывать старшую дочь певицы Кристину Орбакайте, которой в этом году исполнилось 50 лет.
Потом, когда Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова, женщина работала на них обоих, а после развода звезд пошла работать к поп-королю, который не так давно отправил 80-летнюю женщину на пенсию с хорошим выходным пособием. Пожилую даму это обидело, и она стала все чаще появляться в различных ток-шоу с инсайдами о звездах.
У Пугачевой помощницей по хозяйству с 2014 года трудится некая Оксана с Украины, фамилию женщины артистка не называет.