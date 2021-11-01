Около сотни жителей микрорайона № 109 Полтавы пикетировали мэрию города, требуя подачи отопления в свои квартиры, сообщает 1 ноября информационное агентство «УНИАН»

По сообщению агентства, во время прошлых отопительных сезонов этот микрорайон отапливался котельной Полтавского турбомеханического завода, но в прошлом году предприятие отказалось продолжать это делать по финансовым причинам.

Было запланировано завершение строительства коммунальной котельной, но к новому отопительному сезону ее возвести не удалось, сообщает УНИАН.

В результате температура в квартирах жителей микрорайона с населением около 5 тыс. человек не превышает 15 градусов.

«Обещали, что котельная заработает 1 ноября. Но этого не произошло…», — рассказал корреспонденту «УНИАН» один из организаторов протеста, Валерий Горобец.

СНБО запретил отключать отопление зимой - Данилов © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Александр Мамай встретился с участниками пикета и рассказал, что ремонт старой котельной должен быть завершён к вечеру. Он пообещал горожанам пойти вместе с ними перекрывать дорогу в случае, если в этот же день в их квартиры так и не будет подано отопление.

Ранее в октябре сообщалось об остановке Славянской ТЭС в Донецкой области Украины из-за отсутствия угля.