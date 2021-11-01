В отеле в городе Хургада в Египте массово отравились люди, в том числе группа украинских туристов. Об этом сообщила украинка Татьяна Копач в Facebook 1 ноября

Эпидемиологи выяснили, чем массово отравились харьковчане © CC0, Pixabay

Отель не был закрыт после сообщений об отравлении. Местный врач выписал им лечение за их собственный счет, турагент не оказал никакой помощи.

МИД, как отметила украинка, также игнорирует их обращения.

«Самое печальное: либо наше МЗС Украины (МИД. — Ред.) не проверяет информацию, либо им туроператор не передал информацию о выезжающих. По заявлению МИД, граждан Украины на территории отеля нет!!!! Мы вчера звонили в посольство Египта на экстренный номер, с нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить — и толку, тишина», — написала Татьяна Копач.

Затем она добавила в пост информацию, что 13 украинцев вывозят из отеля, при этом многим плохо до сих пор.