Депутата остановила полиция на Столичном шоссе в Киеве.
По словам депутата, его остановили под предлогом того, что «документы в его машине являются незаконными».
Полицейский на видео заявил, что оформил на Киву протокол за нарушение правил дорожного движения. Политик заявил, что нарушения не было.
Патрульные заявили, что у него в машине якобы есть незарегистрированное оружие, однако ничего в ходе проверки не обнаружили.
Депутат обвинил власти в давлении на себя из-за своей политической позиции.
«Очередной провал власти в попытке моей провокации. Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещённые предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования», — прокомментировал Кива.
Для проверки на место выехала следственно-оперативная группа.
Ранее Кива в соцсети поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Из-за этого Офис генпрокурора объявил, что на него заведено дело о госизмене.