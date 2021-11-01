Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что власти оказывают на него давление и ищут повод для новых провокаций и обвинений. Видео, как его остановила Нацполиция, он разместил 1 ноября в своем Telegram-канале

Депутата остановила полиция на Столичном шоссе в Киеве.

Депутат Рады Кива задержан полицией: что произошло © скриншот с видео Hromadske.tv

Полицейский на видео заявил, что оформил на Киву протокол за нарушение правил дорожного движения. Политик заявил, что нарушения не было.

Патрульные заявили, что у него в машине якобы есть незарегистрированное оружие, однако ничего в ходе проверки не обнаружили.

Депутат обвинил власти в давлении на себя из-за своей политической позиции.

«Очередной провал власти в попытке моей провокации. Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещённые предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования», — прокомментировал Кива.

Для проверки на место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее Кива в соцсети поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Из-за этого Офис генпрокурора объявил, что на него заведено дело о госизмене.