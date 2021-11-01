Актер Никита Джигурда и журналист Отар Кушанашвили провели боксерский поединок. Организовала схватку компания «Наше дело», которая работает не только с профессиональными спортсменами, но и предлагает поссорившимся звездам перенести свой конфликт на ринг. Информация об очередном таком поединке 1 ноября появилась в социальных сетях компании

«Да, мы расисты»: Ку-клукс-клан вышел на улицы Киева © Telegram-канал «Украинский формат» Виталием Милоновым, объяснил, что давно точит зуб на Кушанашвили, который много лет «мочит» его по всем каналам. Последней каплей, заявил актер, стало некорректное высказывание шоумена в адрес дамы.

«Он коснулся Анастасии Волочковой, которую я называю "доченькой своей". Шпагаты ее, видите ли, ему не нравятся!» — возмутился Джигурда.

«Я вызывал на бой [ведущего] Владимира Соловьева, адвоката Сергея Жорина и [продюсера] Иосифа Пригожина. Испугались! И все, как под копирку на мое предложение говорили: "Он шизофреник, пусть справку покажет". Перед боем с Милоновым я справку предоставил… В дальнейшем я рассматриваю или Джигана или Богдана Титомира, чтобы не говорили, что я бью слабеньких. Я всерьез вызывал Николая Валуева, и, уверен, что я выиграл бы по очкам!» — заявил Джигурда.

Уверен шоумен и в победе над Кушанашвили, причем настолько, что даже отказался от тренировок, сведя подготовку в к бою исключительно к отказу от спиртного и проведению ведическо-языческих обрядов.

«Я его духом славянским задушу!» — констатировал Джигурда.

По условиям боя должно было пройти 3 раунда по 2 минуты. Поединок проходил по правилам бокса, однако внутри октагона, в котором проходят бои по ММА. Пока результаты поединка организаторы держат в секрете.

Долгое время Кушанашвили работал на Украине. Так, с марта 2011 по июнь 2012 года он являлся соведущим программы «Разбор полетов» на телеканале «Интер», параллельно на том же канале судил шоу «Майдан's», а в 2016-м пытался прийти на место уволившегося с украинского «Радио Вести» Матвея Ганапольского, но получил отказ.

Первой женой журналиста была юрист и уроженка Украины Мария Горохова. В этом союзе родились дочь и два сына. Все они после развода родителей остались жить с матерью в Киеве.