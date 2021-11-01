Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков за неделю обогнал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в президентском рейтинге. Результаты опроса 1 ноября обнародовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова

Глава «Слуги народа» назвал условие для лишения мандата Разумкова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, за него 18,7% опрошенных.

«Намерены проголосовать за Петра Порошенко 12,7% опрошенных, за Юрия Бойко — 6,2% респондентов. За Дмитрия Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Юлию Тимошенко — 5% опрошенных», — говорится в сообщении центра.

Между тем, еще неделю назад Тимошенко занимала четвертую строчку этого рейтинга, в Разумков — пятую.

Среди тех, кто не смог преодолеть даже рубеж в символические 5% — Владимир Гройсман, Игорь Смешко, Евгений Мураев, Олег Ляшко, Виктор Медведчук, Олег Тягнибок и Кира Рудык.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков, обогнав бывшего лидера Петра Порошенко.