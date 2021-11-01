Если бы президентские выборы на Украине прошли сейчас, то лидером голосования стал бы нынешний лидер страны Владимир Зеленский, за него 18,7% опрошенных.
«Намерены проголосовать за Петра Порошенко 12,7% опрошенных, за Юрия Бойко — 6,2% респондентов. За Дмитрия Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Юлию Тимошенко — 5% опрошенных», — говорится в сообщении центра.
Между тем, еще неделю назад Тимошенко занимала четвертую строчку этого рейтинга, в Разумков — пятую.
Среди тех, кто не смог преодолеть даже рубеж в символические 5% — Владимир Гройсман, Игорь Смешко, Евгений Мураев, Олег Ляшко, Виктор Медведчук, Олег Тягнибок и Кира Рудык.
Ранее сообщалось, что Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков, обогнав бывшего лидера Петра Порошенко.