Во Львове на рынке антиквариата группа националистов накинулась на пожилого мужчину, торговавшего символикой СССР. Видео на днях опубликовали в Telegram-канале «Всевидящее око»

Инцидент произошел на львовском рынке антиквариата. Несколько молодых людей предъявили претензии пожилому человеку, который торговал предметами с символикой СССР. Тот пояснил, что продает эти предметы только для коллекции.

Генпрокуратура Украины завела дело на Киву за шапку-ушанку © Facebook/Илья Кива

Кроме того, продавец обвинил националистов, что они украли часть предметов, которые он продавал.

В комментариях заявили, что продажа символики СССР на Украине запрещена. При этом комментаторы отметили, что молодежи надо работать, а не приставать к пенсионерам на рынке.

«Украинцам и врагов не надо. Сами себя перебьют», «Одна из недоукраинских статей закона, по которой могут по…ться и самоутвердиться перед пенсионером подобные малолетние …», — написали они.

На Украине принят закон о декоммунизации, приравнявший советский строй к нацизму. В это же время чествуются националисты из ОУН и УПА*, члены батальонов украинских коллаборантов «Роланд» и «Нахтигаль», поддерживается деятельность современных неонацистских боевых подразделений. При этом за демонстрацию или продажу нацистской символики дела не заводят.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ