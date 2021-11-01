По словам Турчинова, возглавлявшего СНБО в течение четырёх с половиной лет, в рамках производства украинской противокорабельной ракеты «Нептун» были разработаны конкретные шаги по созданию ракет воздушного, наземного и морского базирования для защиты Украины на Чёрном и Азовском морях, но при правительстве Зеленского программа по созданию ракет была свёрнута.
По словам политика, с 2019 года украинское правительство регулярно срывает оборонные заказы. Причиной срыва являются невежество и безответственность нынешней администрации, а также царящая в стране коррупция, уверяет Турчинов. Такая ситуация ставит под угрозу безопасность Украины, делает вывод экс-секретарь СНБО.
Ракета «Нептун», разработанная на Украине на основе советской Х-35, была принята на вооружение в августе 2020 года.
Ранее Турчинов заявлял, что данные ракеты могут «в считанные минуты» уничтожить Крымский мост.