По словам главы «Нафтогаза Украины», Россия продолжает «манипулировать потоками газа ради вредных политических целей».
«Мы убеждали и продолжаем убеждать США, что лучший вариант действий с их стороны в такой ситуации — наложить санкции на оператора "Северного потока-2" до тех пор, пока РФ не прекратит это делать», — написал Витренко.
По словам Витренко, «манипуляции удастся остановить», когда точки передачи газа европейским компаниям будут перенесены на границу Украина-РФ, «Газпром» потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы и когда будет разблокирован экспорт газа из Центральной Азии.
Тогда, заявил глава «Нафтогаза», европейские компании смогут сами выбирать маршруты транспортировки газа от границы РФ в ЕС.
В «Газпроме» сообщали, что газопровод заполнен техническим газом и готов к эксплуатации после сертификации от регулятора. Министерство экономики и энергетики Германии завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2» и представило его в Федеральное сетевое агентство.
Президент России Владимир Путин отметил, что после получения разрешения от немецкого регулятора Россия сразу готова начать поставки газа по «Северному потоку — 2».