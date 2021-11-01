Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина вновь будет убеждать США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2», чтобы избежать «газовых манипуляций России». Об этом он написал у себя в Facebook 1 ноября

По словам главы «Нафтогаза Украины», Россия продолжает «манипулировать потоками газа ради вредных политических целей».

«Мы убеждали и продолжаем убеждать США, что лучший вариант действий с их стороны в такой ситуации — наложить санкции на оператора "Северного потока-2" до тех пор, пока РФ не прекратит это делать», — написал Витренко.

Глава «Нафтогаза» придумал альтернативу «Северному потоку - 2» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Тогда, заявил глава «Нафтогаза», европейские компании смогут сами выбирать маршруты транспортировки газа от границы РФ в ЕС.

В «Газпроме» сообщали, что газопровод заполнен техническим газом и готов к эксплуатации после сертификации от регулятора. Министерство экономики и энергетики Германии завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2» и представило его в Федеральное сетевое агентство.

Президент России Владимир Путин отметил, что после получения разрешения от немецкого регулятора Россия сразу готова начать поставки газа по «Северному потоку — 2».