Президент Украины Владимир Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков, обогнав бывшего главу государства Петра Порошенко. Результаты опроса 1 ноября обнародовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на своем сайте

Просто о сложном. Почему именно Зеленский стал президентом Украины? © Facebook, Студия "Квартал 95"

Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом телефонного опроса. Были опрошены 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.