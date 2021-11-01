«Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Владимира Зеленского (31,9%), Петра Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%), Юрия Бойко (24%), Олега Ляшко (15,%), Юлию Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11%)», — говорится в сообщении.
Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом телефонного опроса. Были опрошены 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.