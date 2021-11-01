«Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», — сообщил Мельничук.
Уруский был назначен вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности в июле 2020 года.
Ранее он занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров.
В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до того был первым заместителем министра промышленной политики.
В понедельник стало известно, что в отставку также подал вице-премьер Украины — министр по вопросам интеграции Алексей Резников, ожидается, что в ближайшее время он возглавит Минобороны.