Вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подал заявление об отставке. Об этом в понедельник, 1 ноября, в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

«Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», — сообщил Мельничук.

Уруский был назначен вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности в июле 2020 года.

Резников подал заявление об отставке © Алексей Резников/Фейсбук

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до того был первым заместителем министра промышленной политики.

В понедельник стало известно, что в отставку также подал вице-премьер Украины — министр по вопросам интеграции Алексей Резников, ожидается, что в ближайшее время он возглавит Минобороны.