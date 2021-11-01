Российский «Сбербанк» на Украине сменит свое название. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщило издание Finbalance со ссылкой на решение единого акционера АО «Сбербанк»

«Сбербанку» запретили использовать свою торговую марку на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Ощадбанк», образовавшийся из украинского филиала «Сбербанка СССР», обвинил «Сбербанк» в нарушении прав интеллектуальной собственности: «Ощадбанк» заявил, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и Oschadbank.

Сообщается, что теперь «дочка» «Сбербанка» на Украине будет называться «Международный резервный банк».

Также уточняется, что полное название АО «Сбербанк» будет АО «Международный резервный банк», сокращенно — АО «МР Банк».