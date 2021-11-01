Ранее Верховный суд Украины окончательно запретил «Сбербанку России» использовать в стране торговую марку «Сбербанк». Решение было вынесено по делу, инициированному в 2016 году украинским банком «Ощадбанк».
«Ощадбанк», образовавшийся из украинского филиала «Сбербанка СССР», обвинил «Сбербанк» в нарушении прав интеллектуальной собственности: «Ощадбанк» заявил, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и Oschadbank.
Сообщается, что теперь «дочка» «Сбербанка» на Украине будет называться «Международный резервный банк».
Также уточняется, что полное название АО «Сбербанк» будет АО «Международный резервный банк», сокращенно — АО «МР Банк».