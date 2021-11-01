Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обострение на Востоке Украины «налицо», наблюдаются попытки втянуть Россию в силовые действия. Об этом глава МИД сказал 1 ноября в эфире программы журналиста Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24»

«Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», — сказал Лавров.

Лавров прокомментировал участие РФ во встрече «нормандского формата» © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, Лавров заявил, что россияне отказывается от встречи в «нормандском формате», однако Киев должен выполнить прошлые договоренности.