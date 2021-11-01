«Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», — сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что обвинения в адрес России в попытках разрушить территориальную целостность Украины «нечистоплотные, непорядочные».
Кроме того, Лавров заявил, что россияне отказывается от встречи в «нормандском формате», однако Киев должен выполнить прошлые договоренности.