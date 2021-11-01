Россия не отказывается от встречи в «нормандском формате», но это не значит, что Киев может не выполнять прошлые договоренности. Высказывание с таким посылом сделал 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы журналиста Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24»

«Неонацистский подход»: Лавров сказал, кто на самом деле разрушает Украину © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Владимир Путин пообещал провести ее «хотя бы на уровне министров иностранных дел».

«Мы же не уходим от встречи», — заявил Лавров.

Однако министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Путин, пообещав дать поручение работать в этом направлении, акцентировал внимание на том, что «сначала надо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже».

Однако, констатировал Лавров, украинские власти «и пальцем не пошевелили» ни в отношении «формулы Штайнмайера», ни по определению особого статуса Донбасса, ни в части безопасности в стране.