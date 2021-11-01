Лавров отменил, что в настоящее время Россию активно приглашают на встречу «нормандского формата», напоминая, что якобы ранее президент РФ Владимир Путин пообещал провести ее «хотя бы на уровне министров иностранных дел».
«Мы же не уходим от встречи», — заявил Лавров.
Однако министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Путин, пообещав дать поручение работать в этом направлении, акцентировал внимание на том, что «сначала надо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже».
Однако, констатировал Лавров, украинские власти «и пальцем не пошевелили» ни в отношении «формулы Штайнмайера», ни по определению особого статуса Донбасса, ни в части безопасности в стране.