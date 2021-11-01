«Ее (Украину — ред.) разрушают те, кто пытается сделать из нее суперунитарное государство, с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ также прокомментировал ситуацию на Востоке Украины, заявив, что «обострение налицо», так как наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, чтобы втянуть Россию в силовые действия.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия не уходит от встречи в «нормандском формате», однако Киев должен выполнить прошлые договоренности.