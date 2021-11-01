Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России в стремлении к разрушению территориальной целостности Украины «нечистоплотные и непорядочные». Об этом он сказал 1 ноября в эфире программы журналиста Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24»

«Ее (Украину — ред.) разрушают те, кто пытается сделать из нее суперунитарное государство, с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества», — сказал Лавров.

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Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия не уходит от встречи в «нормандском формате», однако Киев должен выполнить прошлые договоренности.