Киев планирует получить для Военно-морских сил своей страны корвет турецко-украинского производства уже в 2022 году, то есть с опережением графика. Об этом 31 октября заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью «Радио Свобода»*

«Сейчас за работой следят наши специалисты. Можно даже говорить о том, что строительство идет с определенным опережением графиков, поэтому мы надеемся, что скоро увидим уже весь собранный корпус. И, как было условлено, часть нашего оборудования будет смонтирована на этот корвет. То есть, в 2022 году мы надеемся уже увидеть почти готовый продукт», — заявил он.

В Офисе Зеленского назвали Разумкова непроходным ретрополитиком © Facebook, Дмитрий Разумков

Ранее Боднар заявлял, что Украина запланировала также создать на своей территории завод по производству турецких беспилотных аппаратов, который может заработать уже через несколько месяцев.