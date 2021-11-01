«Сейчас за работой следят наши специалисты. Можно даже говорить о том, что строительство идет с определенным опережением графиков, поэтому мы надеемся, что скоро увидим уже весь собранный корпус. И, как было условлено, часть нашего оборудования будет смонтирована на этот корвет. То есть, в 2022 году мы надеемся уже увидеть почти готовый продукт», — заявил он.
Посол добавил, что у Турции и Украины есть планы на расширение этого производства, а именно — на использование в кораблях деталей украинского происхождения.
Ранее Боднар заявлял, что Украина запланировала также создать на своей территории завод по производству турецких беспилотных аппаратов, который может заработать уже через несколько месяцев.