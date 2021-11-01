Экс-президент Украины Петр Порошенко стал героем целой серии мемов, то есть шутливых снимков, сделанных с помощью фотошопа. Подборку 1 ноября опубликовал Telegram-канал «Украинский формат»

«Народ сотворил порцию мемчиков с воинственным седым гетманом», — подписал публикацию канал.

Почти на всех изображениях Порошенко выступает в роли бандита или предводителя гопников, а на одном из шутливых фото президент Украины Владимир Зеленский беседует с главой своего офиса Андреем Ермаком глядя на закат.

«Тихо, спокойно», — говорит Ермак.

«А у меня аж мурашки по спине», — отвечает ему Зеленский, за спиной у которого уже стоит Порошенко с ножом.