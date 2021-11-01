«Народ сотворил порцию мемчиков с воинственным седым гетманом», — подписал публикацию канал.
Почти на всех изображениях Порошенко выступает в роли бандита или предводителя гопников, а на одном из шутливых фото президент Украины Владимир Зеленский беседует с главой своего офиса Андреем Ермаком глядя на закат.
«Тихо, спокойно», — говорит Ермак.
«А у меня аж мурашки по спине», — отвечает ему Зеленский, за спиной у которого уже стоит Порошенко с ножом.
Очередная партия мемов родилась у украинских пользователей после публикации пятого президента Украины Петра Порошенко в социальных сетях, где он рассказал о результатах тихой охоты, а в качестве иллюстрации прикрепил к посту свой снимок с ножом.