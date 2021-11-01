Украина запланировала создать на своей территории вместе с турецкой стороной базу для хранения и ремонта турецких беспилотных летательных аппаратов уже через несколько месяцев, а не лет. Об этом 31 октября заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью «Радио Свобода»*

По его словам, комплекс украинско-турецкого стратегического партнерства покрывает большую сферу взаимодействия, в том числе значительную долю в этом составляет военно-техническое сотрудничество. «Не может быть». В Раде рассказали, как Турция отвесила «оплеуху» Украине после байрактаров © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Тема, которая звучит и в СМИ, и действительно инновационная… Вы знаете, что уже долго мы получаем беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Но этим наше сотрудничество не ограничивается… Мы наладили такие форматы взаимодействия, которые позволяют обмениваться технологиями и развивать сотрудничество в тех сферах, которые выгодны обеим странам. Прежде всего, это касается известной уже вам темы открытия центра развития и ремонта этих летательных аппаратов и учебного центра, о чем был подписан меморандум между компанией Baykar и Министерством обороны Украины буквально несколько недель назад», — заявил он.

Посол отметил, что так же есть планы по созданию соответствующего завода, который будет производить эти беспилотные аппараты. И по словам Боднара, «на самом деле это вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет», и уже работы ведутся для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок и начать предметные работы по сооружению центра хранения и ремонта. Также параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и производству «Байрактаров» на Украине. Временные рамки он решил не называть.

Меморандум о строительстве на Украине учебно-испытательного центра для турецких БПЛА был подписан 29 сентября.

*СМИ выполняющее функции иностранного агента