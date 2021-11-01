Вице-премьер Украины и министр по вопросам интеграции Алексей Резников написал заявление о своей отставке. Текст документа 1 ноября опубликовало агентство «РБК-Украина», которому чиновник подтвердил информацию

«Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уходит в отставку. Он написал заявление об увольнении. Соответствующее заявление есть в распоряжение РБК-Украина», — говорится в сообщении.

Алексей Резников: кто он © Y27 / wikimedia.org

В обращении к Верховной Раде от 1 ноября Резников просит уволить его по собственному желанию и благодарит за доверие. Причина такого решения пока неизвестна.

Ранее соответствующую информацию распространил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, который отметил, что заявление уже находится в Аппарате Рады. Также украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Резников может быть назначен новым министром обороны Украины.