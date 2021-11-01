Президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если публично признается в своих грехах и покинет должность, уверен бывший генпрокурор Юрий Луценко. Об этом он написал в статье, которую на днях опубликовало издание «Украинская правда»

Луценко обвинил Зеленского в энергетической катастрофе, международной апатии из-за неадекватной внешней политики, «помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда».

Как Зеленский превратил украинцев в кроликов. Но обвинил во всем Россию © коллаж Украина.Ру

Единственный план спасения, уверен он, станет отставка Зеленского и досрочные выборы в Верховную Раду. Затем нужно сформировать новое правительство, которое будет подотчетно парламенту.

Ранее Консорциум журналистских расследований выступил, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.