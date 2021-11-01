Луценко обвинил Зеленского в энергетической катастрофе, международной апатии из-за неадекватной внешней политики, «помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда».
По мнению бывшего генпрокурора, Москве выгоднее видеть на посту президента Украины слабого лидера с небезупречной репутацией, чтобы иметь возможность его «шантажировать». А офшорный скандал, считает Луценко, подрывает доверие к Зеленскому со стороны Запада.
Единственный план спасения, уверен он, станет отставка Зеленского и досрочные выборы в Верховную Раду. Затем нужно сформировать новое правительство, которое будет подотчетно парламенту.
Ранее Консорциум журналистских расследований выступил, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.