Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк решил не считаться с взлетевшим рейтингом уволенного фракцией «Слуга народа» бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого он назвал не пассионарным, не харизматичным молодым ретрополитиком. Об этом 1 ноября он заявил в интервью «Бабель»

По его словам, в речах Разумкова есть «спекулятивный компонент человека, который только перестал быть спикером». И этот компонент, отметил Подоляк, через полтора месяца «умрет». «Готовы предать лидера». Кто помогает Разумкову отобрать популярность у Зеленского © коллаж Украина.ру

«Он (Разумков — ред.) не будет ярким. Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик. Что касается его постоянного появления на каналах медиагруппы "Украина", то там, как правило, собираются все непассионарные, нехаризматичные ретрополитики в молодежных одеждах. Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не более 5%. Они по сути все непроходные. Он — один из них», — заявил Подоляк.

Взлетевший рейтинг Разумкова Подоляк назвал межвыборными спекулятивными замерами, которые не имеют электоральной ценности.

Ранее президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг Разумкова за полгода вырос почти в два раза.