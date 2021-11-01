Депутат одесского областного совета от партии «За будущее» Антов Трифон заявил, что коронавирус — результат распыления с самолетов неизвестного вещества, взывающего химическое отравление с признаками пневмонии. Такое заявление он сделал в своем Facebook 31 октября

«Режьте уже зеленушки!»: Порошенко взялся за нож - фото © Петр Порошенко/Фейсбук

«Мне многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами, и потом странный запах химии, просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли, что на самом деле что происходит», — написал депутат.

«Над Николаевом. 14 октября в 13 часов. Лично я снимала. И в другие дни есть подобное тоже. Три самолета», «Жалко, что мозги для некоторых не разбрызгивают», «Я видела, много полос, а потом они становятся шире и превращаются в перистые облака. Но легче же верить в то что по новостям тулят, государство нас защитит и спасет!», «Это настолько старая шутка, что даже для хеллоуина слишком некрофильно», «Трифон — молодец! Работает с избирателем!», «Чего вы все спорите? Время покажет. Все равно тайное становится явным, только бы дожить до этого явного», — отреагировали подписчики депутата.