В качестве примера депутат прикрепил к публикации скриншот одного из новостных агентств, где написано, что Польша, Швеция и Норвегия подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за заражение Европы, а задержанные пилоты якобы уже признались, что действительно распыляли какое-то вещество над городами.
«Мне многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами, и потом странный запах химии, просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли, что на самом деле что происходит», — написал депутат.
«Над Николаевом. 14 октября в 13 часов. Лично я снимала. И в другие дни есть подобное тоже. Три самолета», «Жалко, что мозги для некоторых не разбрызгивают», «Я видела, много полос, а потом они становятся шире и превращаются в перистые облака. Но легче же верить в то что по новостям тулят, государство нас защитит и спасет!», «Это настолько старая шутка, что даже для хеллоуина слишком некрофильно», «Трифон — молодец! Работает с избирателем!», «Чего вы все спорите? Время покажет. Все равно тайное становится явным, только бы дожить до этого явного», — отреагировали подписчики депутата.