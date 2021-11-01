Бывший президент Украины Петр Порошенко опасается «энергетического реванша» России. Об этом он на днях написал на своей странице в Facebook

«Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем два или три года назад. Можно даже назвать это "зимой русского реванша"», — сказал Порошенко.

По его словам, Россия всегда шантажировала Украину и прекратила это делать только тогда, когда Киев отказался закупать российский газ.

«Режьте уже зеленушки!»: Порошенко взялся за нож - фото © Петр Порошенко/Фейсбук Андрюсом Кубилюсом Порошенко заявил о необходимости укреплять международную солидарность в «противодействии российской агрессии против Украины» и «подрывной деятельности Кремля против стран демократического мира».

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась российским газом, а закупка «европейского газа» — это «большой обман».

Киев с 2015 года прекратил закупку газа у России — вместо этого Украина использует топливо, приобретенное по реверсу в Европе за значительно более высокую цену.