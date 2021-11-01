На состоявшихся 31 октября довыборах в Раду в округах с центрами в Новой Каховке Херсонской области и Золотоноше Черкасской области лидируют кандидаты от правящей партии «Слуга народа», сообщает 1 ноября интернет-издание Страна.ua со ссылкой на данные ЦИК

Избиратели не проявили большого желания участвовать в выборах в условиях отсутствия реальных альтернатив. Например, в довыборах не участвовали кандидаты от самой сильной украинской оппозиционной партии ОПЗЖ.

ЦИК Украины сообщил, что в Херсонской области, по итогам обработки 54,25% участковых протоколов лидирует кандидат от «Слуги народа» Сергей Козырь, набравший 63,98% голосов.

В Черкасской области по состоянию на 7 утра подсчитано 15,60% протоколов. Кандидат от «Слуги народа» Виталий Войцеховский набрал 47,67% голосов.

По данным ЦИК, в Херсонской области участие в выборах приняли лишь 21,4% избирателей, в Черкасской немногим более— 25,6%. Это означает, что в Раду пройдут кандидаты, которых поддерживает всего 10-12% избирателей.

В Харькове люди неохотно идут на выборы мэра © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Напомним, что в состоявшихся в тот же день выборах мэра Харькова участвовало менее 30% избирателей.