Избиратели не проявили большого желания участвовать в выборах в условиях отсутствия реальных альтернатив. Например, в довыборах не участвовали кандидаты от самой сильной украинской оппозиционной партии ОПЗЖ.
ЦИК Украины сообщил, что в Херсонской области, по итогам обработки 54,25% участковых протоколов лидирует кандидат от «Слуги народа» Сергей Козырь, набравший 63,98% голосов.
В Черкасской области по состоянию на 7 утра подсчитано 15,60% протоколов. Кандидат от «Слуги народа» Виталий Войцеховский набрал 47,67% голосов.
По данным ЦИК, в Херсонской области участие в выборах приняли лишь 21,4% избирателей, в Черкасской немногим более— 25,6%. Это означает, что в Раду пройдут кандидаты, которых поддерживает всего 10-12% избирателей.
В «Слуге народа» уже поспешили заявить о победе Войцеховского по результатам «параллельного подсчёта» всех бюллетеней, проведённого штабом кандидата. По словам партийных представителей, результаты данного подсчёта позволяют им утверждать о том, что Войцеховский набрал 50,79% голосов.
Напомним, что в состоявшихся в тот же день выборах мэра Харькова участвовало менее 30% избирателей.