Украинская певица Нина Матвиенко впервые открыто рассказала о проблемах в отношениях с мужем Петром Гончаром, с которым прожила в браке почти 50 лет. Артистка призналась журналистам, что не живет с супругом и сама его попросила «покинуть ее». Об этом она рассказала 31 октября в эфире программы «Позаочі»

«Я попросила мужа, чтобы он меня покинул. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он избрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме», — рассказала Матвиенко.

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«Я всю жизнь была, как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно мне на старость? У него никогда не было денег. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет. Я сказала ему: "Иди себе, живи на даче. Рисуй. Скажи людям, что я плохая или еще что-то. Говори про меня что хочешь". И все говорят теперь, что он меня бросил», — сказала артистка.

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Однако, призналась исполнительница, муж нередко вел себя эгоистично по отношению к ней и детям, что порой обходилось семейному бюджету довольно дорого.

«Он несколько раз очень подводил меня. Во мне внутри что-то обрывалось. Как-то дети болели, а мне надо было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а муж меня догоняет и говорит: "Я не буду сидеть с детьми. Они болеют, ты сиди с ними сама". За то, что я не пришла на тот концерт, 16 лет была невыездной за границу», — рассказала певица.

Нина Матвиенко — украинская певица, народная артистка Украинской ССР, Герой Украины. В свои 74 года исполнительница ведет активную концертную деятельность, в ее репертуаре много народных песен, среди которых обрядовые, лирические, баллады, украинские песни XVII-XVIII веков.

В 2014 году Матвиенко выступила с критикой Майдана и его лидеров, а гибель людей в Донбассе назвала геноцидом нации. Несмотря на это Матвиенко продолжает быть одной из самых востребованных и приглашаемых звезд в стране, в том числе и на государственных мероприятиях.

В браке с художником Петром Гончаром певица родила троих детей, дочь пошла по стопам матери, а один из сыновей подстригся в монахи и активно отстаивает антироссийскую позицию.