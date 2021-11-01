«Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата», — сказал президент США.
По его словам, участники саммита добились «значительного прогресса», но нужно «сделать больше». Для этого нужно сосредоточиться на том, «чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите в режиме видеоконференции. Он заявил, что Россия принимает активное участие в программах по сохранению климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и Парижскому соглашению.
Саммит «Большой двадцатки» проходил в Риме 30-31 октября.