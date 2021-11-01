Президент США Джо Байден заявил, что Москва и Пекин «де-факто не пришли» на саммит G20 по климату. Об этом он сказал 31 октября на пресс-конференции в Риме по итогам саммита, сообщает агентство РИА Новости

«Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата», — сказал президент США.

«Очень позитивный результат»: Лавров оценил итоги саммита G20 © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите в режиме видеоконференции. Он заявил, что Россия принимает активное участие в программах по сохранению климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и Парижскому соглашению.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в Риме 30-31 октября.