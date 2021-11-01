Украинский певец, кумир местных женщин Олег Винник продолжает работать детективом на шоу «Маска», несмотря на отмену концертов по состоянию здоровья. В нашумевшем проекте он нашел себе новую «подружку», чем немало удивил фанатов. Соответствующий пост он разместил в Instagram 31 октября

«Второй эфир "Маски" подарил нам ее. Что ж, посмотрим, чем будет удивлять эта героиня», — подписал певец снимки своего танца с гориллой.

«Такой поклонницы у Вас еще не было!», «Ну что за красавцы. Это было круто!», «Любовь между Гориллой и кентавром — это так неожиданно и так "оригинально". Ждем развития событий», — отреагировали подписчики артиста.

Тайная экс-жена Богдана теперь в «Танцах» с новым ухажером © Анна Богдан/Инстаграм

За это многие поклонники обвинили исполнителя во лжи, предположив, что истинная причина отмены выступлений крылась в желании вокалиста побольше заработать, поэтому он и перенес концерт на посткарантинное время.

К слову, многие его подписчики заметили, что ларингит часто приводит к временной потере голоса, которой у Винника в последние недели не наблюдалось.

Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Позже решил вернуться в родную Украину, где тоже смог стать популярным. За любовь к нему женщин постарше Винника в шутку прозвали «повелителем волчиц».