Предстоящие месяцы станут для президента Украины Владимира Зеленского крайне тяжелыми, кресло под ним будет шататься, и удерживать власть лидеру страны будет крайне сложно. Такое заявление 31 октября сделал украинский астролог Влад Росс в интервью «Апострофу»

«Режьте уже зеленушки!»: Порошенко взялся за нож - фото © Петр Порошенко/Фейсбук

По информации Росса, первые серьезные проблемы у Зеленского начнутся уже в ближайшие месяцы, а пик бед придется на март-апрель будущего года. Подтвердил астролог свои доводы и политическими событиями. Так, Росс уверен, что ухода главы Украины хотят уже даже на Западе.

«[Президент США] Джо Байден не хочет, чтобы Зеленский…Он всем не угодил, он Водолей — неординарная личность, он не вписывается в какие-то ситуации», — заявил Росс.

Астролог пояснил, что у Зеленского пока есть все шансы удержаться в кресле президента, однако впереди у него несколько волн протестов и тарифный Майдан, которые в конце концов все же приведут лидера страны к досрочным выборам в 2023 году.