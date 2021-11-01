Свои выводы специалист по звездам объяснил расположением планет в натальной карте Зеленского, «дом власти» у которого находится в знаке Водолея в Сатурне. Эта планета серьезных трудностей, препятствий, а часто ее появление свидетельствует и о потере былого величия и власти.
По информации Росса, первые серьезные проблемы у Зеленского начнутся уже в ближайшие месяцы, а пик бед придется на март-апрель будущего года. Подтвердил астролог свои доводы и политическими событиями. Так, Росс уверен, что ухода главы Украины хотят уже даже на Западе.
«[Президент США] Джо Байден не хочет, чтобы Зеленский…Он всем не угодил, он Водолей — неординарная личность, он не вписывается в какие-то ситуации», — заявил Росс.
Астролог пояснил, что у Зеленского пока есть все шансы удержаться в кресле президента, однако впереди у него несколько волн протестов и тарифный Майдан, которые в конце концов все же приведут лидера страны к досрочным выборам в 2023 году.