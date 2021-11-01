СК РФ возбудил уголовное дело из-за обстрелов в Донбассе, после которых 4 населенных пункта остались без электричества. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 31 октября

«Так, в результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе. При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Донецкой Народной Республики Председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст.356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом.», — сообщают в СК.

Психологическая мобилизация Украины. Из-за чего началось обострение в Донбассе © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

На следующий день подача электричества была восстановлена.