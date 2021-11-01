«Так, в результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе. При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Донецкой Народной Республики Председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст.356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом.», — сообщают в СК.
Массированный обстрел населенных пунктов со стороны ВСУ произошел 25 октября. В результате была повреждена высоковольтная линия, обесточено 18 трансформаторных подстанций, одна котельная и 614 бытовых абонентов.
На следующий день подача электричества была восстановлена.