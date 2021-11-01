Если западные хозяева Украины решат, что на фоне развала страны и краха политической элиты нужно спеть лебединую песню и громко хлопнуть дверью, то война с Россией возможна. Естественно, конфликт начнется в ЛНР и ДНР. Об этом рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

Александр Гриценко: кто он © Facebook, Александр Гриценко

По Второй Чеченской кампании мы помним, что бывает так: служил себе военнослужащий в российской армии, а потом вдруг уволился и пошел добровольцем в зону боевых действий, уточнил он.

«Формально это не война с Россией. Какие-то люди, уже не военные, идут добровольцами в Донбасс. То есть это возможно: Украина начнет наступление, но неожиданно образуется много котлов. Мы это наблюдали ранее», — констатировал Гриценко.

Все будет зависеть от России, захочет ли она вступить в войну открыто, но ЛНР и ДНР она точно не сдаст, потому что это приведет к социальным потрясениям и сильно понизит авторитет России на международной арене, заключил собеседник издания.

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