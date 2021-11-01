Министерство иностранных дел РФ передало коллегам по «нормандскому формату» предложения о темах для предстоящей встречи. Об этом 31 октября в эфире «Россия-1» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

«Мы передали коллегам наши предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в нормандском формате — неважно, на каком уровне. Ожидаем реакции от них», — сказал Лавров.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил о том, что встреча в «нормандском формате» в настоящее время готовится, но ее точная дата пока не определена.