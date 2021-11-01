«Мы передали коллегам наши предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в нормандском формате — неважно, на каком уровне. Ожидаем реакции от них», — сказал Лавров.
По словам министра, западные дипломаты говорят о том, что «нужно скорее встречаться», но при этом до сих пор не передали МИД РФ свое видение ожидаемых результатов встречи.
Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил о том, что встреча в «нормандском формате» в настоящее время готовится, но ее точная дата пока не определена.