Пятый президент Украины, а ныне лидер партии «Европейская солидарность» и депутат Верховной Рады Петр Порошенко похвастался в Facebook результатами семейной вылазки на тихую охоту. Соответствующую публикацию он разместил 31 октября

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят — наш урожай с Мариной Порошенко (жена Порошенко — ред.) только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом году. Но будет что кушать целую зиму», — подписал Порошенко пост.

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«Уже вижу, как растянут фото Порошенко с ножом», «Уже видел такое фото — Петр Алексеевич с ножичком стоит у рояля с писюнистами», «Петр Алексеевич, режьте уже зеленушки!», «Не знаю, что мне больше нравится. То ли грибы собирать, то ли по лесу с ножом ходить…», «Место не сдавайте — может приехать какая-то Зе-бригада и залить все ртутью!», «Хорошо походить с ножом в лесу и встретить там потерпевшего», — написали украинцы.

В 2019 году Петр Порошенко уступил президентское кресло основателю «Квартала 95» Владимиру Зеленскому. Последний выиграл выборы с большим перевесом. Многие граждане страны называли проигравшего кровавым, а на нового президента возлагали огромные надежды. Однако последние опросы показали, что «Европейская солидарность» Порошенко начинает обгонять «Слугу народа» Зеленского в рейтингах.